Na przykładzie poniższego salonu możemy zobaczyć, jak w łatwy sposób przemienić nieco staroświeckie i nudne pomieszczenie w całkiem nowe i wspaniałe. Pomimo tego, że wnętrze nie jest wcale stare, prezentuje się niemodnie i niezbyt atrakcyjnie. Każdy z nas może poczuć czasami potrzebę przemiany, dlatego postanowiliśmy zaprezentować Ci ten projekt. Na jego przykładzie wspaniale widać, które elementy wymagały zmiany i w jaki sposób to zrobić. Może zainspiruje Cię to do odnowienia własnego pokoju?