Lustra w każdym pomieszczeniu- 6 przykładów

Duże lustro w przedpokoju to niezbędny element wyposażenie tego pomieszczenia. Jego rozmiar dobieramy jednak do naszych indywidualnych potrzeb. Zazwyczaj jest to lustro, odbijające naszą całą sylwetkę, lub takie, w którym przeglądać można się od pasa w górę. Pierwsza opcja jest nie tylko bardziej praktyczna, ale i lepiej działa na wnętrze przedpokoju, czyniąc go przestronniejszym, a jego przestrzeń głębszą. Doskonałym przykładem jest aranżacja architektów ze Studia Malina, w której to lustro spełnia obie role- dekoracyjną i funkcjonalną.