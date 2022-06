Od dekoracyjnego bałaganu do stylowego wnętrza- metamorfoza domu w Leśnicy

Dla wielu z nas aranżacja wnętrz to nie lada wyzwanie. Mnogość stylów, liczne materiały, nieskończone możliwości w odniesieniu do kolorystyki- wszystko to sprawia, że nasze samodzielne aranżacyjne przedsięwzięcia kończą się w najlepszym wypadku dekoracyjnym nieporozumieniem. Tak też miało to miejsce w domu w Leśnicy, do którego się dzisiaj udamy. Jego wnętrze stanowiło prawdziwy aranżacyjny misz-masz, bazujący na kombinacji licznych stylów, materiałów, tekstur i kolorów. Nic tam do siebie nie pasowało, a całość prezentowała się niegustownie i bez wyczucia smaku.

Architekci z Pracowni Kaffka przeprowadzili totalną metamorfozę tego wnętrza, czyniąc je niezwykle stylowym i eleganckim. Zobaczcie sami, będziecie zachwyceni!