42 szafy, które ułatwią Twoje życie

Czy kiedykolwiek czułeś się poirytowany widząc swoją szafę, czy garderobę przepełnioną ubraniami i… bałaganem? Nie zawsze większa szafa jest rozwiązaniem. Bardzo często należy dostosować meble do swoich potrzeb i zamiast polegać na gotowych projektach – zmodyfikować je. Być może potrzebujesz mniej miejsca na wieszaki, a więcej półek?

Można by pomyśleć, że tego rodzaju projekty będą bardzo kosztowne, bo trzeba zatrudnić stolarza do ich wykonania, prawda? Ale w rzeczywistości istnieje bardzo wiele szaf, które możesz z powodzeniem skopiować we własnym domu Najciekawsze w tym wszystkim jest to, że żaden z tych projektów nie wymaga dużego budżetu. Z powodzeniem posłużą Ci stare meble, proste i tanie materiały (takie jak na przykład rury), a nawet może okazać się, że do naszych celów można wykorzystać… ściany.

Zapraszamy do przejrzenia inspirujących zdjęć! Jesteśmy pewni, że znajdziesz coś dla siebie!