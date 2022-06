To jest naprawdę elegancki dom w Krakowie

W dzisiejszej serii homify 360° wybierzemy się do Krakowa, by przyjrzeć się niezwykłemu domowi z basenem! To połączenie z pewnością spodoba się tym, którzy lubią żyć aktywnie. Pływanie jest jednym ze sportów, który wzmacnia mięśnie oraz odciąża kręgosłup. Jest to zdrowa alternatywa dla wszystkich tych, którzy nie lubią ćwiczyć na siłowni. W wodzie angażujemy praktycznie wszystkie mięśnie, co pozwala szybko spalić zbędne kalorie i przygotować się do letnich wypadów na plażę. Posiadanie domowego basenu jest bardzo wygodne. Do zalet tak urządzonego domu można przede wszystkim zaliczyć fakt, że jesteśmy niezależni i o dowolnej porze możemy korzystać z naszej wodnej przestrzeni.

Krakowski dom posiada również wiele innych zakamarków wartych uwagi. Specjaliści z Architektura Wnętrz Daria Zaręba stworzyli naprawdę interesujące miejsce. Zobaczcie sami!