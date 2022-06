​homify 360°: luksus i minimalizm w domu pod Krakowem

Przejdźmy do znajdującej się za jadalnią kuchni. To wnętrze to marzenie każdej pani domu , a jego rozmiar jest naprawdę imponujący! Kuchenna posadzka wykonana jest z białego grysu, a meble to połączenie drewna orzechowego i szlachetnej stali. Obecność wyspy dodatkowo powiększa przestrzeń do gotowania i przechowywania, a ponadto jej spora część może być używana jako domowy barek idealnie nadający się do szybkiego spożywania posiłków.