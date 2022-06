Dom idealny dla wegan – tak, to możliwe!

Może wydać się zaskakujące, jak często nie zdajemy sobie sprawy, gdzie zostały wykorzystane produkty pochodzenia zwierzęcego, np. wełna owcy w.. dywanie! W tym przypadku zawsze zostaniemy poinformowani przez sprzedawcę, czy dywan zawiera naturalną wełnę, ponieważ to też podwyższa jego cenę w porównaniu z syntetycznymi dywanami. Jeśli chcecie, aby dom był 100% wegański, to warto zwrócić uwagę na każdy, nawet najdrobniejszy element wyposażenia. Jeżeli szukacie inspirujących dywanów, to sprawdźcie w tym artykule: Dywany do każdego pomieszczenia.