8 pomysłów na efektowny przedpokój

Po co urządzać przedpokój skoro to przestrzeń przechodnia, której przeznaczeniem jest przechowywanie okryć wierzchni i obuwia? To zapewne najczęściej zadawane pytanie. Otóż odpowiedź jest prosta- to pierwsze pomieszczenie, które widzą nasi goście, a więc musi być odpowiednio zaaranżowane, nie tylko pod względem estetycznym, ale także funkcjonalnym. To właśnie pierwsze wrażenie decyduje o tym jak zostanie odebrana pozostała część domu. Zdecydowanie lepiej wkracza się do wnętrza zadbanego, schludnego i eleganckiego, aniżeli chaotycznej i ponurej pod każdym względem. Sprawdźcie 8 wyjątkowych pomysłów na aranżację przedpokoju.