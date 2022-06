Jak zaprojektować wyjątkowy ogród? 7 pomysłów

Kiedy wnętrze Waszego domu przybierze satysfakcjonującą Was formę to znak, że przyszła pora na ogród! Podczas projektowania jego przestrzeni, najczęściej myślimy o odpowiednim ułożeniu ulubionych gatunków roślin, aranżacji niewielkiego miejsca zabaw dla dzieci, bądź strefy w której moglibyśmy umieścić meble ogrodowe. Nie jest łatwo stworzyć swój wymarzony ogród. Należy dokładnie przeanalizować każdy jego kąt, by w pełni zaspokoić wszystkie swoje potrzeby związane z tym miejscem. Można wynająć specjalnych projektantów, którzy zaplanują za nas zieloną przestrzeń albo samemu puścić wodze fantazji i stworzyć ogród swoich marzeń!

Przedstawiamy Wam sześć inspirujących przykładów niezwykłej aranżacji ogrodów. Zobaczcie sami jakie rozwiązania mogą znaleźć się w jego przestrzeni!