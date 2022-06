Sprawdzone triki na to, jak oszczędzić na elektryczności!

Nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale sprzęt, który jest ustawiony na tryb czuwania też pobiera prąd. Co to oznacza? Jeśli zostawimy np. telewizor, który nie będzie włączony, ale będzie czekać, aż sięgniemy po pilota, naciśniemy guzik i od razu się uruchomi – za to też płacimy! Nie są to ogromne kwoty, ale w skali roku może to być kilkadziesiąt złotych, które możemy w prosty sposób zaoszczędzić, np. odłączając sprzęt od prądu.