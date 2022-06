Dom zimny niczym lód

Styl w jakim zaaranżujemy dom jest kwestią indywidualną i sporną. Jedni preferują ciepłe, przytulne wnętrza urządzone w rustykalnym, sielskim klimacie, z kolei inni lepiej czują się w minimalistycznych, surowych przestrzeniach, gdzie każdy centymetr kwadratowych przestrzeni został dopracowany w najmniejszym szczególe. My dziś, wraz z cyklem homify 360, chcielibyśmy przedstawić Wam drugą wersję domu, a więc przestrzeń zimną, sterylną i ascetyczną. Miejsce doskonale przemyślane i rozplanowane, aczkolwiek bardziej prezentujące się jak dom Królowej Śniegu, aniżeli przytulne i ciepłe. Jeśli jesteście miłośnikami tego typu wnętrz to z pewnością ten artykuł jest dla Was. Zatem zapraszamy na wycieczkę po krainie śniegu .