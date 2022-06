Najciekawsze pomysły na dom przyjazny zwierzętom!

Tuż przy wejściu do domu powinniśmy przygotować przestrzeń dla zwierzaka, w której będzie mógł spokojnie pomarzyć o kolejnej kości do pogryzienia, gonieniu kota lub o innych psich problemach. Dla nas będzie to przestrzeń łatwa do zagospodarowania, a jeśli mamy ogród, to pies zawsze będzie tam czekał, aż otworzymy drzwi i wreszcie będzie mógł pobiegać. Chłodne kafelki są też idealnym miejscem podczas upalnych dni – nie absorbują ciepła i przyjemnie chłodzą rozgrzane futerko.

