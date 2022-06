10 genialnych pomysłów na półki w łazience

Zamocowanie półek w łazience jest w miarę prostym procesem – okaże się to prostsze niż możnaby się spodziewać! Wszystko czego potrzebujemy, to dwie ścianki do których przymocujemy półki tworząc coś na styl regału. Nie musimy też decydować się na klasyczne, drewniane deski, ale wybrać wzory ażurowe lub cokolwiek innego, co przyjdzie nam do głowy, a będzie możliwe do wykorzystania. W ten sposób sami decydujemy o wysokości między półkami, przez co mamy pewność, że wszystkie, nawet najwyższe akcesoria zmieszczą się na półkach.