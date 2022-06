Romantyczna willa z nowoczesnym akcentem

Obszar, który widzimy od razu po wejściu do środka, spójnie jednoczy dwie epoki. Wchodząc do przedpokoju, można odnieść wrażenie, że jesteśmy w jasnej sali muzeum lub galerii. Niewielkie, ale liczne drewniane okna mają zadanie dekoracyjne i działają jak obrazy na tle białego płótna ścian. Duża ilość dziennego świtała i naturalne materiały sprawiają, że to miejsce jest wyjątkowe.