45 najlepszych wnętrzarskich porad, jakie kiedykolwiek otrzymacie! Część I

Czy zdarza się Wam czasem czytać artykuły wystroju wnętrz i mieć wrażenie, że co rusz odnajdujecie w ich sprzeczne informacje? Nam zdarza się do zdecydowanie za często, dlatego też postanowiliśmy stworzyć ostateczną listę 45 najlepszych wnętrzarskich porad wszech czasów. Dzisiaj zapraszamy Was do lektury Części I.

Grzechem byłoby bowiem nie skorzystanie z wiedzy naszych architektów, dekoratorów i projektantów wnętrz, którzy na homify dzielą się nią, udostępniając swoje zachwycające realizacje. Czy mają one coś wspólnego? Czy z jednej, fantastycznej aranżacji można wysnuć wnioski dotyczące wystroju w ogóle? Naszym zdaniem tak, ale tylko podpatrując najlepszych ekspertów!

Na szczęście tutaj ich nie brakuje… Sprawdźcie, co nam doradzili i nie zapomnijcie wrócić na Część II i III.