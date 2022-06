​homify 360°: mieszkanie w Warszawie skąpane w zieleni

Przyjrzyjmy się tej maleńkiej sypialni widocznej na zdjęciu. W bardzo przemyślany sposób umieszczono tu miejsc do przechowywania. Całą ścianę zajmuje tu, zaprojektowana przez dekoratorkę Marlenę Kościółek, zabudowa. Na jej środku znajdują się otwarte półki pełniące rolę biblioteczki, po bokach natomiast umieszczono dwie szafy z przesuwanymi drzwiami. Nad zagłówkiem łóżka powieszono obraz nieznanego artysty, który idealnie pasuje do impresjonistycznej reprodukcji z salonu oraz użytej kolorystyki. Motyw irysów nawiązuje także do roślinnych wzorów na poduszkach i kloszu lampy.