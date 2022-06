Top 5 w tym tygodniu- piękne łazienki w pięknych domach!

Dom w Gorzowie Wielkopolskim to absolutny hit homify! Prosta, nowoczesna bryła budynku zachwyca wykorzystanymi do jej konstrukcji materiałami, a wnętrza porażają elegancją i luksusem. Budynek otoczony został przestronnym ogrodem, co sprawia, że jest to doskonale lokum dla rodziny z dziećmi. Projekt ten wzbudził gorącą dyskusję na naszym profilu na Facebooku- jeżeli jeszcze się w nią nie włączyliście, koniecznie to uczyńcie! Najpierw jednak zajrzyjcie do Katalogu Inspiracji homify 360°: nowoczesny dom w Gorzowie Wielkopolskim.