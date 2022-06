​homify 360°: dom Tetris z Bukowna

Całkowita powierzchnia domu Tetris wynosi 280 m². Został on w całości zaprojektowany tak, by połączyć wymagania inwestora z możliwościami, jakie dawała działka. Dom podzielono na sekcje – klocki , w których ulokowano kolejne sfery funkcjonalne i pomieszczenia. Proces projektowania częściowo polegał na odpowiednim dopasowaniu tych klocków do siebie i właściwym ich ułożeniu. Ostatecznie sprawiło to, że od strony ogrodu dom przybrał geometryczną formą podobną do klocków Tetris, podczas gdy jego elewacja wschodnia jest bardzo prosta i minimalistyczna w formie. Projekt domu jest bogaty w liczne przeszklenia i duże powierzchnie okien: budynek otwiera się na zachód, i częściowo także na północ, a jednocześnie światło napływa do środka także od strony południowej.