8 oryginalnych sposobów na organizację garderoby!

Kolejną rzeczą jaką należy zrobić, by idealna garderoba dobrze wyglądała, ale szczególnie po to byśmy my dobrze wyglądali, jest ocena kondycji ubrań. Pożegnajmy się ze zmechaconymi koszulkami lub wyciągniętymi swetrami. Garderoba w nowej, lepszej odsłonie zawiera w sobie tylko schludne rzeczy. Dzięki takiej eliminacji łatwo zorientujemy się co musimy dokupić, by uzupełnić nasze zestawy stylizacyjne. To też pozwoli zaoszczędzić pieniądze i nie wydawać na nie do końca potrzebne nam rzeczy. To także rada, która powinna skłonić nas ewentualnie do przeprowadzenia napraw naszych ubrań lub butów, które lubimy, a przy niewielkim wysiłku jesteśmy w stanie doprowadzić do stanu prawie idealnego.