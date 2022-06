Uroczy dom dla rodziny z dzieckiem

Podobnie, jak praktycznie we wszystkich pomieszczeniach i zakątkach domu ze zdjęć, tak i w salonie nie możemy narzekać na brak światła dziennego. Jednak, gdy jego zabraknie choćby po zmroku, salon nie pogrąży się w ciemności dzięki licznym i ciekawie zaprojektowanym lampom sufitowym. Półki dookoła telewizora i cała aranżacja pomieszczenia to najlepszy dowód na to, że domownicy kochają książki i wspólne spędzanie czasu.