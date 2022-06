Apartament projektantki wnętrz w Gdyni

Podziwiając efekty pracy projektantów wnętrz, którzy z taką pasją i profesjonalizmem aranżują wnętrza domów i mieszkań swoich klientów, często zastanawiamy się, w jakim otoczeniu żyją oni sami. Dzięki homify zyskujecie wyjątkową okazję, aby zajrzeć do domów projektantów wnętrz i zobaczyć, jak sami dla siebie urządzają własne cztery kąty.

Dziś zabierzemy Was do Gdyni, do apartamentu projektantki ze studia Caroline’s Design. Jego wnętrze jest najlepszą wizytówką jej zdolności aranżacyjnych, wyczucia smaku i gustu. Doskonale pokazuje także, jak połączyć przestrzeń mieszkalną ze strefą domowego biura i gabinetu, tworząc oazę idealnie nadającą się zarówno do spędzania czasu wolnego, jak i do pracy!