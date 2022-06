PRZED I PO: od zaniedbanego domu na wsi do rodzinnej rezydencji

Ciężko uwierzyć, że spoglądamy na tę samą przestrzeń! Ciemne i ponure pomieszczenie zostało przeistoczone we wnętrze skąpane w naturalnym świetle. A wszystko to dzięki białym ścianom i sufitowi, które sprawiają, że wnętrze to od razu prezentuje się przestronniej i jaśniej. Świetnie zagrano także ukształtowaniem powierzchni, tworząc proste linie i kąty proste. Ciężkie drewniane bele na suficie nawiązują do tradycyjnej formy budynku.