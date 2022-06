10 sposobów na upiększenie domu

Dekoratorzy wnętrz coraz częściej zachęcają nas do wykorzystywania różnorakich naklejek ściennych. Dzięki nim nasze wnętrza nabierają bardziej twórczego i kreatywnego wyglądu. Naklejka ścienna to świetny pomysł z kilku powodów. Przede wszystkim możemy ją przykleić sami, nie wymaga od nas angażowania specjalisty. Po drugie z łatwością dobierzemy odpowiedni wzór oraz kolor. Wszystko zależy od efektu jaki chcemy uzyskać. A po trzecia to tani sposób na metamorfozę wybranej przez nas przestrzeni.