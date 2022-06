Nowoczesny dom w Warszawie

W efekcie sylwetka domu to nowoczesna i elegancka bryła, przełamana dwuspadzistym dachem charakterystycznym dla budownictwa tradycyjnego. Od strony południowej przypomina ona kształtem klasyczny dom jednorodzinny, jednak patrząc z boku widzimy minimalistyczną, geometryczną bryłę. W interesujący sposób rozwiązano także funkcje mieszkalne. Garaż i strefa gospodarcza zostały usytuowana na tyłach domu, od północnej strony posesji. Przylegają one do kuchni i są dobrze połączone z resztą wnętrz na dolnym piętrze, czyli z kuchnią, jadalnią i salonem, które stanowią jedną, wspólną przestrzeń. Obie sypialnie znajdujące się na pierwszym piętrze uzupełnione są osobnymi łazienkami i garderobami. Główne, dość skromne, wejście do budynku znajduje się natomiast na bocznej elewacji, a szklane, przesuwane drzwi salonu wychodzą na ulicę znajdującą się po stronie południowej.