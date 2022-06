20 pomysłów na największe porządki wszechczasów!

Wydaje nam się, że jeśli upchniemy wszystkie ubrania do szafy, dociśniemy drzwiczki kolanem w celu zamknięcia, to oznacza, że mamy kontrolę nad naszą garderobą - błąd! Szafa, w której nie ma luzu , to nie jest mebel funkcjonalny. Musimy widzieć wszystko, co mamy do wyboru oraz móc szybko to odnaleźć. Proponujemy zastosować tutaj podobną zasadę jak w przypadku dziecięcych zabawek. Rok nienoszone? Sprzedać bądź oddać bez wahania!