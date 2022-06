7 błędów, które wszyscy popełniamy w małych mieszkaniach

Wielofunkcyjne meble to najlepsza opcja do małych mieszkań. Pozwalają zaoszczędzić sporo przestrzeni, a przy tym podnoszą komfort użytkowania wnętrz. Choć segment ze zdjęcia zajmuje sporo miejsca, to jednak sprawdza się jako jadalnia, miejsce na przechowywanie, wyspa kuchenna oraz mebel dzielący poszczególne obszary strefy dziennej.