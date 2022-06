Modułowy dom na polskim osiedlu!

Na parterze dawnej kostki polskiej także przeprowadzono gruntowne prace. Stał się on przestronną przestrzenią otwartą, zawierającą w sobie kuchnię, jadalnię oraz przestrzeń wypoczynku. Tutaj także wita nas biel ścian i brąz drewna, łączą się one jednak z paletą szarości – podobnie, jak ma to miejsce na zewnątrz. Akcentami szarości są nie tylko imponujące zasłony lecz także nowoczesne instalacje w kuchni. Znajdując się w kuchni nie moglibyśmy nie wspomnieć o naprawdę monumentalnej wyspie, idealnym miejscu do przechowywania, przygotowania posiłków oraz ich spożywania.