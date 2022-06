Home staging: pomysły, które warto skopiować urządzając małe mieszkanie

Jeżeli znajdujecie się na etapie urządzania małego mieszkania, to z pewnością codziennie spotykacie się z wieloma trudnościami. Aranżacja niewielkich wnętrz to zadanie niełatwe, wymagające sporej dozy samozaparcia, determinacji i wyobraźni. W tym Katalogu Inspiracji zebraliśmy dla Was pomysły, zaczerpnięte od ekspertów z dziedziny home staging- czyli tych, którzy zajmują się przygotowywaniem wnętrz domów i mieszkań na sprzedaź. Zobaczcie, jak oni radzą sobie z urządzaniem małych wnętrz.