Jak oszczędzić miejsce w małej kuchni?

Małe metraże to częsta bolączka szczególnie mieszkańców bloków. Tam miejsce na kuchnie przewidziane jest w ograniczonej przestrzeni, albo wręcz tylko jako aneks kuchenny w samym salonie. Oszczędzanie miejsca w kuchni staje się wtedy planem na jak najlepsze zagospodarowanie każdego wolnego centymetra. Odnosi się to nie tylko do mebli, ale także ich wnętrza. Sukcesem bowiem staje się kuchnia, która jest funkcjonalna, pomieści wszystkie niezbędne akcesoria, niezależnie od jej rozmiaru! Dlatego w tym artykule podpowiemy Wam jakie triki można zastosować, by oszczędzanie miejsca w kuchni stało się praktycznym sposobem na aranżację niewielkich kuchni. Zgodnie z powiedzeniem „małe jest piękne”, podejdźmy do poniższych porad i złośliwego problemu małej kuchni z entuzjazmem!

Więcej o tym przeczytacie i zobaczycie w Katalogu Inspiracji Mała kuchnia – jak ją urządzić? Serdecznie zapraszamy!