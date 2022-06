Jak tanio ogrzać dom? Wybierz system, który się opłaca.

Podczas budowy lub przebudowy domu często pojawia się pytanie, w jaki sposób najlepiej go ogrzać. Wszak wszyscy wiemy, że nasza siedziba powinna być przytulna i ciepła, tak by chciało się do niej wracać. Nikt nie chciałby marznąć lub czekać w nieskończoność na ciepłą wodę w kranie. Najlepszą opcją grzewczą w naszej szerokości geograficznej są kotły gazowe oraz ogrzewane podłogowe. Interesującym, choć droższym, sposobem mogą być też pompy, które rozprowadzają ciepło poprzez wodę i powietrze. Przyjrzyjmy się bliżej tym metodom!