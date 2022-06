Wspaniały apartament pełen inspirujących pomysłów do skopiowania już teraz!

Jeśli uwielbiacie duże, odważnie zaaranżowane wnętrza, na pewno pokochacie mieszkanie, które mamy zamiar Wam pokazać w dzisiejszym Katalogu Inspiracji. Położone w stylowym centrum Mediolanu we Włoszech, obejmuje stosunkowo dużą powierzchnię 180 metrów kwadratowych. Wyposażone jest również w uderzającą kombinację dużych betonowych kolumn, eleganckich i nowoczesnych wykończeń, oraz niesamowitej gry światła – szczególnie za sprawą świetlików.

To, co na pewno musimy wynieść z tej wycieczki jest fakt, że mieszkanie w centrum miasta może posiadać werwę i styl architektoniczny wolnostojącego domu. Jest to najbardziej widoczne, gdy weźmiemy pod uwagę ciekawą grę śmiałych linii między różnymi obszarami mieszkalnymi. Rzućmy okiem na wnętrze! Obstawiamy, że będziecie pod wrażeniem dzieła włoskich architektów z Architrek.