homify 360°: naturalne i minimalistyczne wnętrza domu spod Łodzi

Minimalizm w wystroju wnętrz, to styl który ma wiele twarzy. Od surowych betonowych powierzchni, przez eleganckie, błyszczące bryły po naturalne kompozycje kojarzące się ze stylem skandynawskim – w swym ładzie i prostocie styl minimalistyczny ma naprawdę wiele do zaoferowania. Aranżacja wnętrza, do którego wybierzemy się dziś w serii homify 360°, to projekt architektów z wrocławskiej pracowni BASK, w którym naturalny kolor dopełnia harmonii minimalistycznych form i designerskich dodatków. Dom ten o pokaźnej powierzchni 121 m² został zaprojektowany dla czteroosobowej rodziny. Jego mieszkańcy to ludzie ceniący wygodę i wysoką jakość materiałów. Lubią otaczać się niebanalnymi przedmiotami i dobrze czują się w oszczędnej stylistyce.

Czystość formy, jasne kolory, biel, odcienie drewna i oryginalność detali to główne cechy, które wyróżniają tę wyjątkową kompozycję. Architekci zaprojektowali wnętrza tak, by dom stał się oazą spokoju i królestwem naturalnych materiałów, wśród których każdy będzie czuł się komfortowo i bezpiecznie. Aranżacyjna spójność i przestronność wnętrz dają z kolei klarowność estetyczną, która zachwyca już od przekroczeniu progu.