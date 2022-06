Romantyczne oświetlenie – najlepsze pomysły na klimat w domu!

Kominek kojarzy się nie tylko z ciepłem domowego ogniska, ale przede wszystkim z romantycznymi wieczorami we dwoje, kiedy to w blasku radośnie tańczących płomieni możemy oddać się pasjonującej rozmowie podczas wieczornej kolacji. Nie zapominajmy o tym, że kominek nie jest tylko źródłem ciepła, ale też światła, chociaż w dość ograniczonym zakresie – i to jest właśnie magia kominka! Klasyczne, romantyczne oświetlenie to blask płynący z kominka i świeczki wokół! Jeżeli w naszym domu nie ma kominka, ale chcielibyśmy, aby jego zabudowa w piękny sposób podkreślała aranżację wnętrza, to zawsze możemy się pokusić o atrapę kominka, a w niej ustawić kilka świeczek – efekt będzie równie klimatyczny.