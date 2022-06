Stare mieszkanie odzyskuje dawną świetność!

Renowacja starych budynków i mieszkań jest modna, jest to trend, który trzeba jak najbardziej utrzymać. Lizbona jest miastem posiadającym ogromny potencjał do tego typu projektów. W tej pięknej stolicy znajduje się wiele starych budynków mieszczących się w doskonałych lokalizacjach i posiadających charakterystyczne cechy, które warto zachować – jedynie czego im potrzeba to odbudowy lub renowacji i przywrócenia świetności. Dzisiaj chcielibyśmy zaprezentować wam przemianę starego domu zlokalizowanego w sercu Lizbony przeprowadzoną przez firmę Obrasdecor, zobaczycie jak jego wnętrze wyglądało przed remontem, a jak po.

Stare wnętrze przekształcono w nowoczesne mieszkanie w centrum miasta zachowując przy tych część jego cech i charakterystycznych elementów z przeszłości…

Myślimy, że będziecie pod wrażeniem finalnego efektu.