homify 360°: dziewczęcy apartament nastoletniej skrzypaczki

Nastoletnia Victoria jest z reguły osobą bardzo zajęta – wolny czas w całości poświecą swoim zainteresowaniom. Pasje te znalazły odzwierciedlenie także w wystroju jej pokoju. Dziewczyna interesuje się przede wszystkim muzyką – od jakiegoś czasu ćwiczy grę na skrzypcach. Dlatego w jej niewielkim apartamencie na poddaszu koniecznie musiał znaleźć się kącik muzyczny. Umieszczono go pomiędzy strefą wypoczynkową a biurkiem. A ponieważ skrzypce i stojak na nuty same w sobie stanowią atrakcyjny element dekoracyjny, projektanci postanowili wyeksponować we wnętrzu ich obecność.