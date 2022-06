15 pomysłów na mały salon, który pokochasz

Komfort jest elementem, który nie powinien być postawiony na bok podczas projektowania pomieszczenia. Chodzi o to, że strefa pokoju dziennego jest wykorzystywana i doświadczana, każdego dnia, przez całą rodzinę. Meble modułowe, wykorzystane w aranżacji ze zdjęcia, musztardowa skóra i złoty stół to elegancka wersja salonu na co dzień. To propozycja pełna wytworności.