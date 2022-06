7 cennych nawyków dla bardziej uporządkowanego i czystego domu

To podstawowy i najważniejszy nawyk, którego wyrobienie daje najbardziej widoczne efekty. No bo cóż z tego, że będziemy sprzątać kilka godzin, odłożymy wszystko na miejsce, gdy przy pierwszej potrzebie i użyciu danego przedmiotu nie wróci on tam gdzie ma być. Zawieszajcie klucze na właściwy haczyk, torebkę odkładajcie na półkę a kurtkę na wieszak. W kuchni, podczas gotowania odkładajcie produkty spożywcze do lodówki, a naczynia do zmywarki lub zlewozmywaka. Najgorsze co możemy zrobić, to nie szanować własnej pracy.