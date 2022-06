190 m² nowoczesności!

Przechodzimy do przestronnej kuchni połączonej z jadalnią. Zabudowa ma biały kolor, dzięki czemu harmonijnie łączy się ze ścianami. Pozostawiono przy niej dużo wolnego miejsca, podobnie jak widzieliśmy w salonie. Dzięki temu we wnętrzu można poczuć się swobodnie. Stół jadalniany przylega do dużych przeszkleń, natomiast strefę przygotowywania posiłków doświetla horyzontalne, narożne okno. Możemy rozpoznać, że znajdujemy się w części od frontu.