7 stylowych sposobów na przechowywanie drewna!

Przechowywanie drewna w ścianie to wykorzystanie potencjału każdego centymetra w naszym salonie. Jeśli dysponujemy wnęką w ścianie koło kominka, to takie podejście do kwestii miejsca na opał sprawdza się idealnie. W przypadku widocznym na zdjęciu miejsce na drewno zostało z góry zaplanowane, co widać w nowoczesnym kształcie zabudowy kominka, który umożliwia układanie dużej ilości drewna. Pozwala to na przetrzymywanie kilkudziesięciu polan i zwalnia nas z obowiązku częstego transportowania drewna z komórki lub garażu.