6 świetnych aranżacji z meblami KALLAX z Ikei

Każdy z nas zna kultową kolekcję mebli do przechowywanie KALLAX z Ikei. Modułowe regały, których rozmiar, kształt i design dopasowywać można do indywidualnych potrzeb, to jeden z najpopularniejszych produktów szwedzkiego giganta. Nie mają one pojedynczego zastosowania i doskonale sprawdzą się w każdym pomieszczeniu domu.

Meble KALLAX to kwintesencja skandynawskiego designu. Cechuje je prostota, funkcjonalność i uniwersalność. Dlatego wielu projektantów i dekoratorów wnętrz włącza je w swoje projekty, pomimo tego, że pochodzą z masowej produkcji i są sprzedawane w popularnej sieciówce.

Zebraliśmy dla Was sześć różnych aranżacji- w każdej z nich znajdziecie mebel KALLAX, za każdym razem w innej odsłonie.