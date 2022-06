9 rzeczy do sprawdzenia przed kupnem nieruchomości

Gdyby to wszystko było tak proste, że moglibyśmy tylko sprawdzić szczegóły, a mielibyśmy pewność zakupu nieruchomości, z którą wszystko jest w porządku… Niestety tak nie jest i każdą z kwestii trzeba sprawdzić z należytą pieczołowitością. Nie zmienia to jednak faktu, że na detale trzeba zwrócić uwagę. Mogą one nie być wyszczególnione w kontrakcie, a potem zostaniemy z ich naprawą sami. Nie mówiąc już o dodatkowych kosztach, nie warto rozpoczynać mieszkania w nowym miejscu od rosnącej irytacji. Wizjer w drzwiach, dzwonek do drzwi… wchodząc do wnętrza od razu pomyślmy, co jest nam potrzebne na co dzień i sprawdźmy, czy zostało wykonane bez zarzutu.