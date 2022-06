7 domów z półkami w niecodziennych miejscach

Stopnie same w sobie mogą stać się półkami, będzie to wymagało jednak od nas dużej samodyscypliny, aby nie narobić bałaganu. Świetnie nadają się, by ułożyć na nich książki. Jeśli chcielibyśmy mieć do dyspozycji więcej przestrzeni, możemy skonstruować półki jak na powyższym zdjęciu: idealnie dopasowane do stopni i wykorzystujące ich przestrzeń. To doskonałe miejsce na domową biblioteczkę!