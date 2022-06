Salon i sypialnia w jednym? Jasne, że można!

W wysokich pomieszczeniach w których chcemy połączyć sypialnię z salonem najprostszym a zarazem efektownym rozwiązaniem jest antresola. Chyba każdy z nas w dzieciństwie marzył o własnej podniebnej przestrzeni, którą możemy wydzielić z parteru, ale nie stanowi ona osobnej kondygnacji. Pod antresolą możemy mieć klasycznie urządzony salon, tak naprawdę stylistyka nie gra większej roli – raczej to, jak zagospodarujemy przestrzeń pod antresolą. Możemy tam ustawić sofę, szafę, stół – tak, jakby był to tradycyjny salon. Takie rozwiązanie średnio sprawdza się, gdy mamy większą ilość domowników, chyba, że jest to antresola nad biurem domowym lub łóżko piętrowe w pokoju dziecięcym, ale jeśli mieszkamy sami lub z partnerem i mamy mało miejsca, ale mieszkanie jest dość wysokie (zazwyczaj idealną przestrzeń znajdziemy w starych kamienicach), to możemy się pokusić o takie rozwiązanie.