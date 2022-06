Czarna owca domów jednorodzinnych!

Projekt który chcemy Wam pokazać został zrealizowany w przepięknym regionie Bawarii w Niemczech; w miejscu, które na świecie znane jest ze scenerii niczym z obrazka i tradycyjnych domów, za sprawą których czujemy się jakbyśmy byli zamknięci w kapsule czasu. Jednak ten projekt nie śledzi tradycyjnych wytycznych budownictwa w tej okolicy, a za to, jest spełnieniem nowoczesnej myśli, co sprawia, że jest to dom całkowicie wyjątkowy, szczególnie w otoczeniu w jakim się znajduje.

Wszystko zaczęło się od właścicieli niewielkiej działki budowlanej, którzy szukali bardziej alternatywnego stylu życia i chcieli zbadać różne możliwości projektowania domu. Pomysł domu kompaktowego pojawił się dość wcześnie, a właściciele działki nie mieli wątpliwości, że to właśnie tego szukali. Ich dom kompaktowy miał być ikoną designu, ale przede wszystkim miał być starannie zaprojektowany pod względem trwałości, energooszczędności i z szacunkiem do otoczenia, w którym miał powstać. Aby osiągnąć swoje cele, o pomoc zwrócili się do doświadczonej firmy architektonicznej Hofgut Hafnerleiten. Jakie są efekty? Zjedźcie niżej i się dowiecie…