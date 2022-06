Zjawiskowy dom w odcieniach błękitu

Zdecydowana większość z Was boi się wyrazistych, soczystych kolorów. Gdzieś w głowie mamy, że tego typu kolorystyka przytłoczy wnętrze, sprawi, że stanie się ono bardziej chaotyczne i banalne. Od dziś chcielibyśmy, żebyście skończyli z tym przekonaniem i zaczęli sukcesywnie, małymi krokami dodawać barwy, bowiem kolor w mieszkaniu to energia, dynamika i unikalny klimat. Z pewnością zmienicie zdanie, gdy tylko ujrzycie wnętrza zjawiskowego domu, w którym przede wszystkim króluje błękit. Całość prezentuje się wręcz doskonale, a wszystko za sprawą odpowiednio dostosowanej ilości koloru do wielkości pomieszczenia. Zatem jeśli boicie się, że Wasze wnętrza staną się przytłoczone i chaotyczne, pamiętajcie, że kluczem do sukcesu jest pełna równowaga i harmonia. Zobaczcie jak dom prezentuje się w pełnej krasie.