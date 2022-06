Po prostu idealny dom!

Znaleźliśmy się znów we wnętrzu tych stylowych czterech ścian. Teraz możemy przyjrzeć się nieco bliżej strefie kuchni. Dominuje tutaj minimalistyczna zabudowa, która sprawia, że wszystkie akcesoria do gotowania, czy też produkty spożywcze są zawsze pod ręką. Zwróćcie uwagę na to, jaka piękna mozaika zdobi ścianę między szafkami. To prawdziwy strzał w dziesiątkę!