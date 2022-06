Elegancki salon: 10 doskonałych projektów

Nawet najbardziej elegancki pokój dzienny może okazać się bardziej funkcjonalny jeśli podzielimy go na strefy. Oczywiście będzie to rekomendowane jedynie we wnętrzach, gdzie metraż nie będzie nas dotkliwie ograniczał. Możemy wyznaczyć część na spotkania towarzyskie, część do samotnego relaksu z książką, część do oglądania telewizji… wszystko powinno zostać wyznaczone przez przyzwyczajenia domowników.