17 miniaturowych ogrodów, które możesz skopiować w Twoim domu

Miniaturowe ogrody to świetna alternatywa dla tych, którzy w swoich domach łakną kontaktu z naturą, ale nie mają wystarczająco czasu i przestrzeni, aby dbać o ogród z prawdziwego zdarzenia. W mini ogrodach zasadzić można różnorodne rośliny i wprowadzić zróżnicowane materiały, takie jak białe kamienie, drewno, szkło, a także inne elementy- trawę, zbiorniki wodne czy ozdoby. Tym, co najbardziej ceni się w miniaturowych ogrodach, jest ich kompaktowy rozmiar, pozwalający na zlokalizowanie ich zarówno we wnętrzach małych domów i mieszkań, jak i na frontowym obszarze budynków.