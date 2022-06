Wąska kuchnia może być wygodna! Oto 10 dowodów

Niefunkcjonalna kuchnia może być prawdziwą zmorą, przez którą odechce nam się poszerzać kulinarne horyzonty. Jeśli na tę uwagę tylko unosicie ramiona, ponieważ wydaje Wam się, że przecież i tak nic nie możecie poradzić na metraż w Waszym mieszkaniu… to tym Katalogiem Inspiracji nasi architekci wnętrz przekonają Was, jak bardzo się mylicie! Ograniczenia mogą stanowić motywację do znajdywania kreatywnych rozwiązań.

Dla chcącego nic trudnego!