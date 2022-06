Mieszkanie czy pałac?

Za wnętrza, których zwiedzanie właśnie rozpoczynamy, odpowiedzialni są architekci wnętrz z Студия Павла Полынова. To prawdziwi eksperci w tworzeniu pałacowej atmosfery w miejscach, po których w ogóle byśmy się tego nie spodziewali. Interesujące nas dzisiaj mieszkanie ma 110 m². Do małych nie należy, jednak jest to metraż, przy którym trzeba było pójść na pewne kompromisy. Na przykład połączyć salon z miejscem do pracy. A jednak pomieszczenie epatuje luksusem!